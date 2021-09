Bollo auto Veneto, il 30 settembre termina la proroga per il pagamento 2021. Tornano le sanzioni

VENEZIA - Il 30 settembre termina la proroga concessa dalla Regione Veneto per il pagamento del bollo auto per le scadenze comprese tra il primo gennaio e il 31 agosto 2021. La Giunta regionale ha deciso di non rinnovare la proroga. «I numeri ci confermano che i contribuenti del Veneto non sono mai stati evasori – spiega l’Assessore a tributi, bilancio e programmazione -. Le percentuali di soggetti che adempiono correttamente ai propri doveri fiscali sono sempre state molto elevate, ma quando una pandemia colpisce così duramente i redditi e i risparmi dei cittadini bisogna saper trovare nuove soluzioni per non gravare ulteriormente sulla loro situazione economica».

A tutti i pagamenti che saranno effettuati dopo il 30 settembre sarà applicata automaticamente la sanzione prevista e gli interessi moratori calcolati con riferimento alla scadenza originaria del bollo non versato nel termine consentito dalla legge regionale.

Sul portale www.infobollo.regione.veneto.it è sempre attivo il servizio che permette a tutti i contribuenti di registrarsi, fornendo i propri dati, per ricevere non solo gli avvisi di scadenza del proprio bollo auto comodamente tramite mail, ma anche per contatti rapidi ed efficaci con l’Amministrazione regionale.