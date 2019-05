Bollo auto, via libera alle esenzioni. Zaia: «Ma io lo toglierò del tutto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Nel giorno in cui, ecco che il Veneto si dice intenzionato ad eliminarlo del tutto. Ad annunciarlo, sostenendo che è un balzello «odioso» e «medievale», è il governatore Luca Zaia. «Cominceremo con delle esenzioni - dice il presidente del Veneto - ma ci tengo a sottolineare che tutto questo deve rientrare nel progetto dell'autonomia». Perché è innegabile che, da qualche parte, i fondi per far fronte ai servizi che vengono offerti ai cittadini devono saltare fuori. E siccome il Veneto ha già eliminato tutte le tasse regionali, dall'addizionale Irpef al ticket sanitario e ora vorrebbe continuare con il bollo auto, si aspetta di avere l'autonomia chiesta da oltre due milioni dei suoi cittadini.