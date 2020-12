​Bollo auto, il Veneto rinvia il pagamento. «Risposta alle famiglie in difficoltà»

Bollo auto, il Veneto rinvia il pagamento della tassa al giugno 2021. Con l'approvazione della legge di stabilità 2021, secondo elemento normativo della manovra finanziaria della Regione del Veneto, è stata approvata dal Consiglio regionale la norma sul rinvio del versamento del bollo auto, su proposta dall'assessore al bilancio, Francesco Calzavara.

Bollo auto

«È una risposta importante per tutte le famiglie che stanno affrontando delle difficoltà economiche legate alla crisi pandemica - spiega l'assessore -. Tutti i versamenti della tassa automobilistica, ricadenti nel periodo compreso tra l'1 gennaio ed il 30 maggio 2021, potranno, infatti, essere effettuati entro il 30 giugno 2021, senza incorrere in sanzioni o applicazione di interessi». «Questa misura - prosegue - consentirà alle famiglie e alle imprese venete di riprogrammare i propri adempimenti tributari, per fronteggiare le scadenze fiscali con più serenità, considerate le restrizioni e gli impatti economici causati da questo virus. Credo che sia una dimostrazione tangibile della politica del fare. Infatti, il nostro obbiettivo è ridurre la pressione fiscale a carico di tutti i contribuenti e di tutte le classi di reddito».

