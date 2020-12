Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi: record di morti, 191 decessi in 24 ore, i positivi sono 90.365

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, martedì 29 dicembre 2020, alle 8. Il dato odierno sui morti per Covid in Veneto fa registrare 191 decessi, «sembra da record ma molte vittime sono state "caricate" a distanza di giorni» precisa l'assessore veneto alla Sanità Manuela Lanzarin per chiarire un dato che potrebbe essere letto come «pesante». «Tiene conto di situazioni legate ai passaggi previsti per l'inserimento dei dati nel sistema di raccolta dati».

Covid in Veneto

Sono stati comunque 1.302 i nuovi positivi della notte fino alle 8 per un totale di 246.089, gli attualmente positivi sono 90.365 (in leggero calo rispetto a ieri). Il totale dei decessi sale invece in modo preoccupante a 6.298. La provincia peggiore oggi è Padova con 308 nuovi casi poi Verona davanti a Venezia, Treviso e Vicenza.

