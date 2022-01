Nuovo record di contagi nelle ultime 24 ore: 16.871 positivi e 24 morti. Il bollettino

Covid in Veneto, il bollettino di oggi, mercoledì 5 gennaio 2022. Nuovo record di contagi dopo le feste: se ieri erano 16.602 oggi sono schizzati a 16.871 con 24 decessi. Il totale delle infezioni da inizio pandemia è di 703.750, sfondando il tetto di 700 mila. Il bollettino regionale segnala anche 24 decessi, con il totale delle vittime a 12.473. Numeri in aumento anche per gli attuali positivi, che sono 136.723, 12.364 in più di ieri. Crescono più lentamente rispetto a ieri i dati ospedalieri, con 1.395 ricoveri in area non critica (+29) e 211 in terpia intensiva (+2).

APPROFONDIMENTI IL PUNTO Zaia in diretta, contagi record in Veneto: il bollettino di oggi....

La situazione delle province

La città con più contagi è Verona (3.315), seguita da Padova (3016), Vicenza (3020), Treviso (2917), Venezia (2633), Rovigo (863) Belluno (438).

Le vaccinazioni

Sono state 51.261 le somministrazioni di vaccino anti-Covid effettuate ieri in Veneto, che portano il totale delle dosi a 9.277.846, il 100% delle forniture giunte in regione. Delle iniezioni fatte ieri, 42.164 erano dosi addizionali/booster, e 5.594 erano prime dosi. Ad aver completato il ciclo di due dosi sono stati 3.752.202 residenti, pari all'85,7% della popolazione. La dose booster è stata fatta da 1.820.511 persone, pari al 41,6% dei residenti. Nella fascia pediatrica 5-11 anni la prima dose è stata fatta dal 14,3%.

SCARICA IL BOLLETTINO IN PDF