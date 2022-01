Covid in Veneto, il bollettino di oggi, lunedì 3 gennaio gennaio 2022: 6468 contagi e 9 decessi

Covid in Veneto, il bollettino di oggi, lunedì 3 gennaio 2022. Dopo il picco di fine anno dovuto all'impennata di tamponi, nelle ultime 24 ore i positivi sono 6468 e portano a 111.589 le persone che ad oggi stanno affrontando il covid (670.277 i positivi in Veneto da inizio pandemia). Nove, invece, le persone decedute.

Contagi nelle province del Veneto

Treviso torna ad essere la provincia con più positivi nelle ultime 24 ore (1232), seguita da Padova (1183), Vicenza (1153), Verona (1102), Venezia (872), Belluno (377) e Rovigo (353).

Ricoveri negli ospedali

Negli ospedali del Veneto attualmente ci sono 186 persone in terapia intensiva e 1170 in area non critica.

Vaccini: prime dosi e booster

Poco più di un terzo della popolazione residente, il 35,7%, ha già ricevuto in Veneto la terza somministrazione di vaccino anti-Covid. Con le dosi inoculate ieri, 26.183, si tratta di 1.759.894 persone. I numeri della campagna vaccinale si fanno imponenti, e ad un anno dal via dell'operazione si avvicinano ormai ai 10 milioni di dosi somministrate (9.173.985). Nella giornata di ieri sono state complessivamente 33.770 le dosi somministrate negli hub vaccinali, delle quali 5.319 prime dosi.

