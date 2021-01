Bollettino Coronavirus in Veneto, boom di casi, +1646 da stamani, ma la Regione chiarisce: «Sono degli ultimi 10 giorni» Le vittime sono 34

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, martedì 26 gennaio 2021. Sono 418 i nuovi contagi nella notte e 1646 in giornata nel report della Regione delle 17. Sale così a 308.648 il numero dei positivi in Veneto da inizio pandemia, mentre invece aumenta a 42.158 (da 41.787) il numero degli attualmente positivi al Covid.

Ancora vittime, 34 rispetto alle ore 8, il numero totale di morti per Coronavirus sale quindi a 8.729 persone.

Il chiarimento

L'Azienda Zero fa sapere che l’aumento dei casi nel bollettino di oggi pomeriggio «è dovuto al fatto che in data odierna, 26 gennaio, i Sistemi Informativi hanno allineato gli algoritmi alla nuova definizione di caso positivo indicata dal ministero della Salute. Da oggi, quindi, vengono conteggiati tra i positivi anche tutti i soggetti risultanti positivi al test antigenico, senza la necessità di una conferma da test molecolare. L'applicazione della nuova definizione parte dal 16 pertanto da stasera vengono aggiunti circa 1.200 soggetti in più e questo allinea i sistemi. Tali soggetti sono comunque già stati presi in carico dai servizi sanitari di competenza. Tale numero è comunque relativo a soggetti con data positività spalmata nei 10 giorni precedenti (dal 16.01 al 26.01)».

In termini di indicatori, per il flusso verso ISS, conclude la Regione l'effetto sarà minimo perchè è un flusso su dato individuale per data di positività. Il dato verso la Protezione Civile di domani registrerà un piccolo aumento, ma giustificato dalla nuova modalità di calcolo e quindi complessivo dei 10 giorni precedenti.

Le province

In questi 10 giorni la provincia con più casi è Treviso (435) seguita da Padova (345) quindi Venezia e Verona, Vicenza infine Rovigo e Belluno.

Ospedali

Sono 2202 i ricoverati in area non critica e 261 i pazienti in terapia intensiva.

Il Report di oggi alle 8

