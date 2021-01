Bollettino Coronavirus in Veneto, solo 231 nuovi contagi e nessuna vittima nella notte I positivi scendono a 72.371

Coronavirus in Veneto, di oggi 16 gennaio. Buone notizie dal report della regione che segnala solo 231 nuovi contagi nella notte e nessun decesso (erano stati 74 nelle 24 ore precedenti). Si conferma quindi il calo della curva iniziato da 15 giorni. Il totale degli infetti da inizio epidemia è pari a 296.803, quello dei morti resta a 7.932. Sono i dati forniti dalla sanità regionale nel bollettino delle 8.

Gli attuali positivi in regione scendono a 72.371 rispetto ai 75.353 di ieri sera (-2.982). I ricoveri da Covid-19 sono 2.733 nei reparti non critici (come ieri) e 357 nelle terapie intensive (+2).

Le somministrazioni di vaccino ammontano a 97.244 dosi.

Il report di ieri sera

