Bollettino Coronavirus in Veneto, altri 1.778 contagi e 59 vittime nella notte, Treviso ancora la peggiore

Coronavirus in Veneto, i dati di oggi 6 gennaio 2021, secondo il bollettino di Azienda Zero delle ore 8. In ventiquattr'ore si sono registrati altri 1.778 nuovi contagi e 59 vittime dopo le 85 delle ultime 24 ore. Calano le persone attualmente positive che sono 91.299 mentre le vittime da inizio pandemia sono 7.114.

I pazienti ricoverati nei reparti non critici sono 3.004 e 377 nelle terapie intensive.

I nuovi contagi sono così ripartiti tra le province venete: la peggiore è Treviso con +420 casi, poi Vicenza, quindi Verona e Padova quasi appaiate infine Venezia, Belluno e Rovigo oltre a ben 31 casi (in sole 24 ore) con domicilio fuori Veneto.

VACCINAZIONI

In Veneto sono state effettuate finora in 10 giorni, ovvero dal 27 dicembre, quasi 30mila vaccinazioni anti-Covid, il 74% delle dosi ricevute in regione. L'Ulss nella quale sono state fatte il maggior numero di inoculazioni è quella di Venezia. La classe d'età prevalente dei soggetti sottoposti a profilassi è quella compresa tra i 50 e 59 anni.

