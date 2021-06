Covid in Veneto, 52 nuovi casi nelle 24 ore, ma nessun decesso Il bollettino

La Regione Veneto e l'andamento dei contagi in Veneto: dal bollettino relativo alle ore 8 di oggi, 30 giugno, si rilevava un aumento dei nuovi positivi: 52 nuovi contagi (la maggior parte a Verona, con 20) rispetto ai 26 delle 24 ore prima, ma nessuna vittima.

Le persone attualmente positive sono 4.575, i decessi dall'inizio nell'epidemia stabili a 11615. I guariti salgono a 409.233.

In costante miglioramento la situazione negli ospedali: i ricoverati in area non critica sono 286 (-11), 32 (-9) in terapia intensiva.

Vaccinazioni

Continua a girare a pieno ritmo la macchina delle vaccinazioni. Ieri sono state 44.048 le dosi somministrate. La popolazione che ha ricevuto almeno una dose è di 2.510.771 (pari al 25,7%). Ad aver completato il ciclo 1.226.232 (25,3%).

