Covid in Veneto, altri 130 casi e 4 decessi nelle 24 ore, ma gli ospedali continuano a svuotarsi Il bollettino

Sono risaliti ben oltre quota 100, i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, con 4 decessi. Il dato emerge dal report regionale delle 8 di oggi 8 giugno. La provincia con più casi nella notte è Treviso (31), tutte sotto i 30 le altre sei con 2 casi a Belluno e Rovigo

Il totale dei contagi da inizio pandemia è di 424.170, quello dei morti è 11.585. Prosegue la diminuzione di soggetti attualmente positivi, oggi 6.507, -312 in 24 ore.

E gli ospedali continuano a svuotarsi, con 487 ricoveri in area non critica (-19) e 65, invariati, in terapia intensiva.

Vaccini

Il Veneto supera il 20% della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale anti-Covid, con 994.860 richiami effettuati, pari al 20,4% dei residenti. Il dato emerge dal report regionale. Ieri sono state somministrate 43.852 dosi di vaccino, che portano il totale da inizio campagna a 3.110.913, pari al 91,3% delle forniture.

Ad aver ricevuto almeno una dose sono stati 2.092.128 cittadini, pari al 42,9% dei residenti. Per fasce d'età, gli over 80 con almeno una dose sono il 98%; i 70-79 sono l'87%; i 60-69 sono l'80%; i 50-59 sono il 62%; i 40-49 sono il 27,1%. I disabili con almeno una somministrazione sono il 75,9%, i vulnerabili sono il 76%.

