Nelle ultime 24 ore 694 positivi in Veneto, il 60% ha completato il ciclo vaccinale

Prosegue la crescita dei nuovi casi di Covid-19 in Veneto, con 694 positivi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 452.524, e un decesso, con il totale a 11.676. Stabile invece è la situazione clinica, con 7 nuovi ricoveri in area non critica (totale 223) e un nuovo paziente in terapia intensive (47 posti occupati). Sono 22.147 le dosi di vaccino contro il Covid-19 inoculate nelle ultime 24 ore in Veneto. Secondo il rapporto della Regione Veneto sono state utilizzate l'89% delle dosi a disposizione. Attualmente sono 2.907.306 i cittadini residenti in Veneto che hanno completato il ciclo vaccinale pari al 59,9%. La prima dose, invece, è stata inoculata a 3.351.490 soggetti pari al 69,1%.