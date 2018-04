Auto di lusso con targa estera, i vigili smascherano 10 furbetti delle multe

Altri servizi sul Gazzettino del 7 Aprile

TREVISO - Bolidi e auto di lusso, di grossa cilindrata con targa estera (bulgara, romena, slovena, tedesca, ecc) ma con possessori italiani o anche stranieri, ma rda decenni: questa è la situazione che gli agenti dellariscontrano sulle strade negli ultimi tempi. I benefici di condurre un'auto con targa estera, infatti, sono molti: assicurazione meno costosa, inesigibilità di bollo o super bollo, sopratutto difficoltà a. La consegna dei verbali in alcuni Stati è addirittura impossibile.I vigili trevigiani negli ultimi mesi hanno intensificato i controlli: sono state rilevate oltre 10di veicoli. Ecco il sistema: l'automobilista va all'estero e grazie a compiacenze o parenti, re-immatricolano il loro veicolo con targa straniera. Tornano in Italia e continuano a circolare con quell'auto senza pagare alcunchè. La sanzione per il trucchetto è di 532 euro, da pagare immediatamente pena il fermo del veicolo. Sono numerosi anche i verbali elevati nei confronti di conducenti di veicoli stranieri che, in violazione alla norma, continuano a circolare oltre aldi un anno dall'acquisizione della residenza in Italia.