Fiumi di birra verso la Germania senza aver assolto i tributi. Camion fermato in Autobrennero, accise evase, sequestrati 3.240 litri

BOLZANO - La Guardia di finanza ha sequestrato un carico di 3.240 litri di birra che stava per essere esportato in Germania senza a documentazione necessaria. L'intervento è stato compiuto dai militari della compagnia di Brunico che, sull'A22, hanno fermato per un controllo un autoarticolato intestato a una società di spedizioni italiana, condotto da un cittadino rumeno. Nel corso dell'ispezione, è emerso che il Tir trasportava 3.240 litri di birra, suddivisi in 108 fusti da 30 litri ciascuno, privi del documento amministrativo «e-AD» emesso dal sistema «Emcs», necessario per il trasporto di bevande alcoliche in sospensione di accisa.

In particolare la birra, prodotta da una società tedesca, era entrata nel territorio nazionale senza aver assolto quel tributo e, dopo un periodo trascorso in Italia, stava per essere introdotta nuovamente in Germania. L'intera partita di birra è stata, quindi, sottoposta a sequestro mentre il conducente del mezzo, i responsabili della ditta acquirente e della società di trasporto sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Bolzano per il reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa.