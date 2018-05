Abusa della figlioletta degli amici, condannato a 4 anni

TRENTO - Ha abusato di un bambino di 7 anni, nella famiglia che l'aveva accolto a Trento, composta da immigrati africani come lui. Si tratta di un giovane di 24 anni, arrestato ieri dalla squadra mobile della polizia per episodi che risalgono a due anni fa.



Il giovane, con disagi comportamentali, era stato accolto da una famiglia in provincia, ma la stessa famiglia lo aveva allontanato dopo che uno dei figli aveva riferito degli abusi. Il giovane è stato condannato a quattro anni di carcere.

