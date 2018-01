Lavoro irregolare, triste primato di Marca: problemi in 9 aziende su 10

di Mattia Zanardo

TREVISO - Nove volte su dieci gli ispettori del lavoro della Marca, durante i controlli, hanno trovato qualcosa che non andava. Così qualcuno potrebbe malignare: bravi loro, ad intervenire pressoché a colpo sicuro, oppure il mancato rispetto delle normative sul lavoro è tanto diffuso, che dovunque spari, comunque colpisci? Di certo, il 91% di irregolarità accertate sul totale dei casi esaminati in provincia, nel 2016, è la quota più alta in Veneto. Ben oltre la media regionale, pari al 64%, e quella nazionale, del 60%. Gli addetti dell'Ispettorato territoriale del lavoro, infatti, hanno effettuato verifiche in 790 aziende trevigiane, aprendo 664 pratiche: di queste 603 si sono concluse con la scoperta di 858 lavoratori all'opera in modo non conforme alla legislazione in materia.Ad elaborare i dati dell'Ispettorato è la: nell'organismo, vigilato dal ministero del Lavoro, da un paio d'anni sono state concentrate tutte le. Il 38% dei lavoratori irregolari individuati nel Trevigiano 325 su 858 - era in nero, privo di contratto. Anche in questo caso, la Marca è ai primi posti appena dietroNelle aziende di Marca emergono 8 clandestini, 2 minori, 79 casi di caporalato e 124 di riqualificazione, ossia forme contrattuali atipiche per dissimulare rapporti subordinati, dai voucher (poi aboliti), alle finte partite Iva, alle collaborazioni.Per quanto riguarda i settori, sono disponibili solo i dati su scala regionale, ma la fotografia locale non si discosta troppo: maggiori irregolarità nell'industria (68%) e nel terziario (66%). Un valore in controtendenza rispetto ai al trend italiano, dove svetta l'edilizia (al 64%, contro il 55 veneto) L'elevato tasso di illeciti, peraltro, testimonia l'efficacia dell'azione di controllo. Soprattutto perché ottenuto nonostante un numero di ispezioni non superiore al 10% delle ispezioni complessive eseguite sull'intero territorio regionale. Le 790 visite effettuate nella Marca (così come le 791 di Vicenza) sono più numerose solo di quelle compiute in provincia di Belluno.