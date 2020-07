A 27 anni ubriaca al volante: via patente e auto a giovane goriziana

TRIESTE - Era alla guida dell'auto dopo aver bevuto alcolici: una giovane goriziana finisce nei guai. La donna è infatti incappata in un controllo degli agenti della Polizia Stradale. Quando poliziotti l'hanno fermata hanno presto capito che non era in condizioni di guIdare.



Così la Polizia ha denunciato a Sistiana, una 27enne di Gorizia sorpresa, intorno alle 4 della notte scorsa, al volante della propria auto in stato di alterazione alcolica. Alla donna è stata anche ritirata la patente, mentre l'auto le è stata sequestrata