VENEZIA - Un'estetica sofisticata, sensuale e moderna che ha il potere di far vibrare ed emozionare. C'è tutto questo alla base della creatività di Betony Vernon, design director di Pianegonda dal 2023 - brand italiano di gioielleria nato negli anni 90 - anche se lei ama definirsi «artigiana». Nata in Virginia, ma naturalizzata italiana, dopo una laurea in Storia dell'arte e oreficeria, si trasferisce in Italia e a Milano si specializza in design alla prestigiosa Domus Academy collaborando con le più importanti case di moda e realtà del design, da Valentino a Jean Paul Gaultier, passando per Missoni e Gianfranco Ferré, fino a Fornasetti, Karl Lagerfeld e Alexander Wang. Le star la adorano: Lady Gaga ha indossato un suo collare tempestato di cristalli nel video di Paparazzi, e Christina Aguilera ha scelto un suo anello per la cover dell'album Bionic del 2010.

Quando nasce la sua passione per la moda?

«Molto presto. È quasi una questione generazionale. Mia nonna, una donna inglese estremamente elegante, amava la sartoria e vestirsi solo di verde e porpora. Era rossa come me e aveva dei capelli bellissimi. Lei ha trasmesso questa passione a mia madre che, a sua volta, l'ha tramandata a me».

E per i gioielli?

«Da quando mio padre portava me e le mie sorelle a cercare rubini grezzi nel fiume. Ricordo che un giorno ne trovammo uno gigante e la cosa mi suggestionò molto. Il mio papà ne fece una spilla per una cravatta. Da quel giorno, di nascosto aprivo la sua scatola di gioielli e rimanevo ore a guardarli».

Quando crea quali sono le sue ispirazioni?

«Tutto ciò che emoziona e che fa vibrare, che scuote l'anima e il cuore. Io sono un'artigiana, quando ho qualcosa in mente in primis scolpisco».

La sua gavetta l'ha vista lavorare per le maggiori griffe del mondo - Lagerfeld, Fornasetti, Valentino, Jean Paul Gaultier, Missoni, Gianfranco Ferré, Alexander Wang - che ricordi conserva?

«Il mio punto di svolta è stato frequentare la Domus, una sorta di scuola Bauhaus di design dove ho conosciuto le più importanti personalità del campo. Una scuola che era proiettata nel futuro. Di tutti gli stilisti porto con me un pezzetto di ogni esperienza perché mi ha formato. Ho avuto la fortuna di lavorare sempre in progetti in cui credevo e per brand con cui condividevo la visione estetica».

Come nasce il suo libro "Paradise found: an erotic treasury for sybarites"?

«Una celebrazione di 30 anni dei miei gioielli erotici. Si tratta di una raccolta dei miei disegni più iconici tra i 2500 che ho realizzato. Con questo libro, edito da Rizzoli, si dona al gioiello un grande potere seduttivo, una connotazione totalmente nuova e sensuale»

Qual è il pezzo più rappresentativo di Pianegonda che ha disegnato?

«Della linea Assoluto direi la collana che porta il simbolo delle molecole che si incontrano e creano l'acqua, l'origine di tutto. Per me il gioiello deve far sentire belle, forti, desiderate e nella loro lineare eleganza questi ci riescono».

Qual è il suo prossimo obiettivo in Pianegonda?

«Ampliare i confini, per me la storia di questo brand deve essere globale e consolidata nel mercato internazionale».

Lei è nata in America, ha origini inglesi, poteva scegliere qualsiasi paese per inventarsi come artista. Perché l'Italia?

«Sono venuta in Italia molto giovane, nel 1987, a Firenze. Tutti mi descrivevano un paese che era indietro rispetto all'America. Per me invece era un valore che non fosse ancora sotto la pressione della globalizzazione, quasi come fosse ancora un luogo da preservare. Ho scelto di lasciare Parigi per l'Italia. Io poi ho avuto la fortuna di lavorare con i maestri del design e della creatività, non mi sono mai pentita. E sono convinta che si possa uscire dalla crisi partendo proprio da questo Paese, dagli artigiani, dalla sapiente manualità, dalla terra. Io stessa ho un pezzo di terra che coltivo. Ho scelto di vivere in Umbria, nel verde, in un luogo autentico. Ecco, io cerco autenticità».

Che rapporto ha con l'Italia?

«Per me è casa, sono 35 anni che vivo qui. Credo che l'Italia si sottovaluti. Non è abbastanza nazionalista. Ho vissuto 14 anni in Francia dove c'è un nazionalismo molto forte. Chiedo agli italiani di essere più fieri del loro valore. Il vero lusso viene creato in Italia. Abbiamo un savoir faire che è in pericolo, il patrimonio che risiede nell'artigianato, nelle piccole e medie imprese che sono la spina dorsale del Paese, deve essere tutelato. E questo si fa anche sensibilizzando, istruendo le nuove generazioni, creando delle scuole d'arte che insegnino il mestiere».

Lady Gaga, Angelina Jolie, Christina Aguilera, Dita von Teese: sono solo alcune delle celebs che hanno scelto le sue creazioni. Secondo lei perché?

«Sono donne che non hanno paura di esprimere la loro personalità e hanno un messaggio da dare al mondo. Donne che vogliono risplendere».

Quale star vorrebbee vestire?

«Tilda Swinton, una grande attrice con una bellissima luce interiore, Cate Blanchett. Mi piacerebbe mettere i miei gioielli anche su uomini che non temono di dire la verità, ad esempio Leonardo di Caprio».

Lei lavora con le celebrities di tutto il mondo, e poco con le influencer, perché?

«Sono un leone ascendente scorpione, difficilmente mi lascio influenzare'. Mi piacciono invece le personalità che abbiano qualcosa da dire, un messaggio da portare».

Dopo il pandoro gate, secondo lei, come è cambiato questo mondo, pensa sia in declino?

«Per me è un fenomeno arrivato al capolinea. È tornato il momento dell'autenticità».