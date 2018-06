Benzina a 2 euro, i distributori altoatesini: «Colpa dell'Austria che fa dumping»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BOLZANO - Il prezzo della benzina torna a superare la soglia dei 2 euro. Sull'alla stazione di servizioil prezzo della benzina “ è indicato a 2,08 euro (servito), mentre il diesel a 1,96 euro.«E' un circolo vizioso e assurdo», lamenta il presidente dell'Associazione liberi distributori dell'Alto Adige, Haimo Staffler, che critica duramente l'Austria.«L'Austria distrugge con un dumping sleale sul prezzo del gasolio ogni concorrenza, costringendo i distributori a sud del Brennero di alzare ulteriormente i prezzi, perdendo così ancora più clienti», afferma Staffler. «Con i tir di lunga percorrenza, che hanno serbatoi da 1.600 litri, facendo il rifornimento in Austria risparmi anche più di 600 euro a pieno», prosegue Staffler. «In questo modo l'Austria attira tir da mezza Europa e poi si lamenta per l'aumento di traffico sull'asse del Brennero. Non si fa così tra vicini», conclude il presidente dei liberi distributori altoatesini.