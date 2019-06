Benetton, la famiglia richiama Gianni Mion al vertice del gruppo

PONZANO - Gianni Mion torna al vertice del gruppo Benetton. Edizione ha ricevuto dai soci, ossia dai quattro rami della famiglia Benetton, i nomi per il rinnovo del Cda all'assemblea del 24 giugno, quando l'a.d Marco Patuano lascerà il gruppo senza essere sostituito nell'incarico. Cambia l'assetto di vertice: nel consiglio, che rimarrà in carica un anno, torna Gianni Mion che verrà eletto in assemblea presidente al posto di Fabio Cerchiai, il quale rimarrà comunque nel board.



Nel Cda fa il suo ingresso poi il direttore generale di Edizione, Carlo Bertazzo, mentre esce Fabio Buttignon.



Gianni Mion, padovano classe '43, ha guidato il gruppo Benetton dal 1986, prima da amministratore delegato poi da vicepresidente, uscendone soltanto nel 2012. E' stato lo stratega della spettacolare crescita industriale e finanziaria dell'azienda.

