Psicosi batterio, migliaia di richiami: decine di segnalazioni alle Uls venete

di Angela Pederiva

VENEZIA - Fra contagi accertati (finora 18, di cui 6 fatali) e psicosi dilagante (le segnalazioni sono quotidiane), il Mycobacterium chimaera sta seminando il terrore in Veneto. Per questo la Regione ha in mente un maxi-richiamo per tutti i pazienti, verosimilmente migliaia, che fra il 2010 e il 2018 hanno subìto interventi cardiochirurgici con l'utilizzo del macchinario prodotto dall'azienda LivaNova: l'obiettivo è di sottoporli agli esami del sangue, necessari per verificare se i malati siano stati colpiti dal...