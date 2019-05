​Bandiera blu: ecco le 385 spiagge più belle d'Italia... e spunta anche la Certosa Marina a Venezia

in Italia: terra di storia, arte, buon cibo e...mare da favola. Nel 2019 sono 183 i Comuni -- della penisola che hanno ottenuto la Bandiera Blu, il riconoscimento conferito dalla Foundation for Environmental Education alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità rispetto alle acque di balneazione e al servizio offerto ai turisti., con 12 i nuovi ingressi e 4 uscite. A guidare la classifica nazionale c'è la: sale a 30 spiagge con 3 nuovi ingressi, mentre al secondo posto c'è lacon 19.Larimane a 18 Bandiere e poi a seguire Marche, Sardegna, Puglia, Calabria, Abruzzo, Lazio,, Emilia Romagna e Sicilia, Basilicata,e Molise.I nuovi comuni ad entrare nella lista della FEE sono Villalago sul lago di Scanno (L'Aquila), Pisticci (Matera), San Nicola Arcella (Cosenza), Villapiana (Cosenza), Anzio (Roma), Imperia, Riva Ligure (Imperia), Sanremo (Imperia), Gabicce (Pesaro-Urbino), Maruggio (Taranto), Sant'Antioco (Carbonia-Iglesias), Pozzallo (Ragusa). I 6 nuovi approdi che hanno ricevuto la Bandiera Blu sono Goimperia (Imperia), Marina di Loano (Savona), Rodi Garganico (Foggia), Santa Margherita di Procida (Napoli), Marina del Nettuno (Messina),«Quella di Bandiera Blu è una filosofia dei piccoli passi che nel tempo determina il cambiamento - ha detto- I Comuni in grado di conservare il proprio patrimonio ambientale e di saperlo promuovere mostrano già di essere quelli maggiormente appetibili per il turismo».