Borghi veneti, undici con la bandiera arancione del Touring Club: ecco quali sono

VENEZIA - Sono undici i borghi del Veneto ad aver ricevuto la «Bandiera Arancione», assegnata ogni tre anni dal Touring Club Italiano. Lo rende noto l'assessore veneto al Turismo, Federico Caner, ricordando che è «un riconoscimento riservato a Comuni con meno di 15 mila abitanti e che ha l'obiettivo di valorizzare l'entroterra nel suo complesso, il sistema dell'accoglienza, il paesaggio, la storia e le tipicità. Il Veneto dimostra di essere una terra ricca, anche sotto questo punto di vista, con questi piccoli tesori da riscoprire, valorizzare, ma soprattutto custodire».

Il marchio, valido per il triennio 2021-2023 e istituito 23 anni fa, intende evidenziare il potenziale turistico dei piccoli centri dell'entroterra. Le Bandiere Arancioni del Veneto sono Arquà Petrarca (Padova), Asolo (Treviso), Borgo Valbelluna (Belluno), Cison di Valmarino (Treviso), Malcesine (Verona), Marostica (Vicenza), Montagnana (Padova), Portobuffolè (Treviso), Rocca Pietore (Belluno), Soave e Valeggio sul Mincio (Verona).

«Con la pandemia - prosegue Caner - è cambiato il modo di viaggiare e di pensare alle vacanze; un plauso, dunque, alle amministrazioni comunali per il riconoscimento ricevuto che premia anche l'impegno con il quale esse stanno affrontando la crisi e che, inevitabilmente, ha travolto il comparto turistico, la prima industria del Veneto. Questo dimostra non solo che la nostra Regione è ricca di luoghi che godono di un patrimonio storico, culturale, ambientale di pregio, ma anche di territori che sanno offrire un'esperienza di viaggio unica ai propri ospiti. Infatti, l'accoglienza, oltre ad essere uno standard da soddisfare per ottenere la Bandiera Arancione, è uno dei punti di forza dell'offerta turistica regionale, un asset sul quale - conclude - continuiamo ad investire risorse per rendere perfetta l'esperienza di viaggio in Veneto».