La banda dei tre albanesi: esperti in assalti in villa, 66 messi a segno Bottino da 2 milioni, anche lingotti

PORDENONE - La Polizia di Stato di Pordenone sta eseguendo provvedimenti restrittivi disposti nei confronti dei componenti di una banda criminale specializzata nella commissione di reati predatori in ville e abitazioni nel Nordest. Si tratta di tre cittadini albanesi responsabili di 66 furti aggravati in ville e abitazioni nelle province di Pordenone e Treviso. Accertati in circa 2 milioni di euro gli illeciti introiti tra denaro contante, gioielli, orologi, lingotti in oro, oltre a pistole e munizioni nella disponibilità degli arrestati. Le indagini, coordinate dal Servizio centrale operativo della Polizia, sono state svolte dalla Squadra mobile di Pordenone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA