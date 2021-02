​Banca Ifis, accordo con Veneto Sviluppo a sostegno delle PMI: due linee di co-finanziamento per investimenti e liquidità

Banca Ifis ha rinnovato una convenzione con la finanziaria regionale Veneto Sviluppo per nuove soluzioni di credito a favore delle Piccole e Medie imprese della regione coinvolte nella crisi economica conseguente all'emergenza Covid-19.

Banca Ifis e Veneto Sviluppo potranno concedere co-finanziamenti fino a 500 mila euro per finalità d'investimento, e fino a 250 mila per supporto alla liquidità. Nell'ambito del finanziamento erogato da Banca Ifis, Veneto Sviluppo fornirà una quota di provvista pubblica a tasso zero alimentata dal Fondo di rotazione «Anticrisi attività produttive» istituito dalla Regione Veneto.

Si amplia così il ventaglio di attività messe in campo dall'istituto bancario a supporto delle imprese dall'inizio della pandemia e dal primo lockdown, tra cui l'adesione piena ai decreti ministeriali Cura Italia e Liquidità, linee di credito agevolate create per le aziende che hanno convertito o potenziato parte delle loro linee di lavorazione per produrre materiale tecnico e sanitario legato all'emergenza; concessione di liquidità alle farmacie in caso di chiusura per Covid-19 e soluzioni di leasing e noleggio per agevolare la ripartenza delle aziende.

