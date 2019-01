Slittino fuori pista contro l'albero: muore bimba di 8 anni, grave la mamma

BOLZANO - Una bambina di otto anni è morta verso le ore 13 a seguito di un incidente sulla pista da slittino del Corno del Renon. La bambina - non se ne conosce ancora l'identità - era su uno slittino insieme alla mamma, che ha perso il controllo della slitta ed è finita contro un albero. La bambina è morta sul colpo, mentre la madre che ha subito un politrauma è stata intubata e portata in ospedale a Bolzano dall'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites.



