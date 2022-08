GRADO - Torna il Backgammon on the Beach a Grado edizione n. 23: è in programma da giovedì 25 agosto e per tutto il week end alla Spiaggia dell'Imperatore della nota cittadina balneare.

«Cominceremo nel giorno dello spettacolo delle Frecce Tricolori - spiega l'organizzatore, il goriziano Marco Fornasir - Aggiornamenti sul gruppo Facebook Grado Backgammon on the Beach»

Premi previsti per tutte le categorie in gara.