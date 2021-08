Backgammon, lezioni e tornei sulla spiaggia di Grado. E c'è anche il derby Veneto-Friuli

GRADO - Torna il Backgammon on the Beach che è in programma come da tradizione alla fine di agosto alla Spiaggia dell'Imperatore di Grado. La manifestazione comprende due giorni di lezione (giovedì 19 e venerdì 20 agosto – ore 17:00), il Torneo Isola d’Oro (sabato 21 agosto – ore 15:00) e il Challenge Friuli-Venezia Giulia contro Veneto (sabato 21 agosto – ore 21:30), il Campionato del Friuli Venezia-Giulia (domenica 22 – ore 14:00).

Inoltre ogni sera dalle 21:00 si gioca a Backgammon presso Enoteca da Pino (jackpot e Qualificazioni Merit Open).

Informazioni complete cliccando: https://www.wbf.net/events/22nd-backgammon-on-the-beach/