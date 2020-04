Aziende riaperte, al lavoro in migliaia: 3.700 controlli Spisal. Confindustria: «Piena sicurezza»

VENEZIA - Oggi, lunedì 6 aprile, in centinaia di aziende venete, è iniziato un riavvio graduale di alcuni cicli produttivi. Si tratta di aziende riconosciute come essenziali o di quelle che hanno ricevuto regolare autorizzazione da parte della Prefettura perché funzionali alle filiere necessarie. Tutte queste aziende si sono attrezzate per applicare e rispettare le rigorose misure di sicurezza definite nel "Protocollo condiviso" del 14 marzo 2020 con le stesse organizzazioni sindacali e spesso rafforzate anche da ulteriori accordi aziendali. Proprio Cgil-Cisl-Uil, in particolare i responsabili della categoria dei metalmeccanici, avevano espresso sabato forte preoccupazione per la salute dei lavoratori in questo passaggio.

Subito sono partiti i controlli: come annunciato dall’Assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin, gli ispettori dello Spisal hanno fatto oltre 3700 verifiche che hanno interessato un totale di 194.000 lavoratori.

Confindustria del Veneto commenta: «E' stata un'apertura in piena sicurezza, lo Spisal ha promosso le aziende. E chi non si adegua dovrà chiudere».

CHI RIAPRE. «Le aziende che stanno riaprendo, spesso a scartamento ridotto, fanno parte di filiere strategiche lunghe e complesse che richiedono la partecipazione di molti fornitori per poterle alimentare anche a livello di macchinari e di ricambi - spiega ancora Confindustria del Veneto - E’ altresì necessario lavorare per la ripartenza progressiva di tutte le imprese, perché solo in questo modo si potranno contenere i costi sociali ed economici della pandemia».

LE REGOLE. Le regole di precauzione sono quelle previste dalle Linee Guida definite dalla Regione, tutt'ora valide, e prevedono: la misurazione della temperatura in ingresso e in uscita, l’uso dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e/o il mantenimento delle distanze sicurezza, l’organizzazione degli ingressi e dei turni finalizzata ad evitare assembramenti, la regolamentazione dell’accesso agli spazi comuni. Fin dall’emergere della crisi sanitaria, il sistema imprenditoriale veneto è stato compatto nel ribadire che condizione necessaria e indispensabile al mantenimento delle attività produttive fosse l’assoluta tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti e delle loro famiglie.

