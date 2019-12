Autovie Venete, chiesto da gennaio un "ritocco" dei pedaggi: +0.80%

Nel 2020 potrebbe esserci un lieve aumento nelle tariffe di pedaggio delle Autovie Venete: lo ha detto oggi, 10 dicembre, il presidente e ad della concessionaria, Maurizio Castagna: «E' quello che abitualmente presentiamo al ministero dei Trasporti. Quest'anno abbiamo presentato la richiesta per aumenti dell'inflazione programmata, che in ottobre era ipotizzata attorno all'1,20% e adesso è leggermente diminuita, intorno allo 0,80%. Queste sono le nostre richieste poi starà al Ministero decidere».



Castagna ha assicurato che sulla rete autostradale gestita da Autovie Venete ci sono «oltre 1300 'opere d'arte', come ponti, cavalcavia e altro, tutte »costantemente monitorate da una struttura di 11 persone che non ha rilevato nessuna particolare criticità. Delle 1300 opere, 360 son le più significative; di queste quelle che avevano alcune criticità per la vetustà sono state rifatte nell'ambito della realizzazione della terza corsia in A4

.



Sono il nodo di Palmanova, i viadotti sul Tagliamento, che sono stati rifatti, il ponte sul Piave e quello sul fiume Stella. Sono 150 le opere già state sostituite o da sostituire.

