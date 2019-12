Cav fa ricorso al Tar, scoppia la guerra sui nuovi pedaggi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

È scoppiata ladei. I vertici dellehanno presentato unal Tribunale amministrativo regionale contro l'Autorità di regolazione dei trasporti, chiedendo l'annullamento della deliberazione che sei mesi fa ha approvato il sistema tariffario basato sul metodo del price cap, il quale prevede per il gestore della tratta l'obbligo di determinare un indicatore di produttività ogni cinque anni e punta a definire i criteri di efficienza dei costi operativi, stabilendo in sostanza una correlazione diretta fra esborso a carico dell'utente e investimenti per l'ammodernamento della rete. Attraverso un'ordinanza pubblicata ieri, la società controllata da Regione e Anas ha strappato una prima vittoria: l'accesso ai documenti dell'istruttoria, che dovranno esserle mostrati benché oscurando i dati riguardanti le altre concessionarie.