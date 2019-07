VENEZIA - «È prerogativa del governo». Lo sottolinea il governatore del Veneto,, in relazione all'ipotesi di una revoca delle concessioni autostradali avanzata da alcuni esponenti del M5s . «ne dice tante, a volte anche di sbagliate - aggiunge Zaia -. Sappiamo che se il governo decide di togliere la concessione ai, a societào a qualche altro concessionario - precisa - lo può fare applicando il contratto che ha in mano. Poi, può anche decidere die togliersi dai piedi ogni forma diprivata».«Da qui a dichiarare e poi non fare - osserva Zaia -, ne passa molto. Se fossi in Di Maio sarei passato alla fase operativa, ma non a quella delle, deprimono le attività, mettono in ansia i lavoratori visto e considerato che dietro ai Benetton ci sono migliaia di lavoratori e c'è parte dell'economia italiana». «Si dimostri allora che si vuol fare - precisa - se è questo il problema. Io non faccio l'avvocato difensore dei Benetton e la Lega non è il partito dei Benetton che non hanno perso occasione negli anni ad attaccarci su quanto facevamo. Non ultimo sull'autonomia. Di Maio, come il solito legge il Bignami».