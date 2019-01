Meno inquinamento e incidenti: ecco come funzionerà l'autostrada intelligente a Nordest

di Maurizio Bait

Un'che sfruttando lapunta dichiaratamente a. È il progetto, primo in Italia nel suo genere, insieme avveniristico e già in via di attuazione operativa, denominato C-Roads Italy, che prevede la connessione tra l'infrastruttura e i veicoli tramite tecnologie wireless sia a corto che lungo raggio, per ricevere in tempo reale ogni tipo d'informazione utile alla sicurezza della guida. A testare il sistema saranno l'Autostrada del Brennero, la Cav (Passante di Mestre) e Autovie venete, quest'ultima per il tratto Venezia Est-San Donà dell'A4 e per la A28 Godega-Conegliano.IL SERPENTONEUna delle tecnologie che saranno testate all'interno del progetto C-Roads Italy sarà il Truck Platooning. Non si parla