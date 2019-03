VENEZIA - Autonomia del Veneto, il governatore Luca Zaia ha espresso apprezzamento per le parole espresse dal presidente della Corte Costituzionale, Giorgio Lattanzi. «Lattanzi ha detto una cosa giusta, perché il tema delle risorse è fondamentale, dal momento che il riferimento va anche agli articoli successivi al 116 e al 117 - spiega Zaia -. È assolutamente condivisibile l'idea che se si trasferiscono delle competenze, bisogna trasferire anche le relative risorse». Per Zaia, «ha quindi fatto bene, il presidente della Corte, a ribadirlo: forse è un'ovvietà, però qualcuno probabilmente non l'ha capito e quindi ben venga questo intervento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA