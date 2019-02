Zaia: «Regioni del Sud in difficoltà perché la classe dirigente ha governato male»

«Ma è possibile che si vada in giro a dire che questa è la secessione dei ricchi? Che il sud finirà male? Le regioni del sud che sono in difficoltà oggi, non gioisco per questo anzi siamo qui per aiutarli, sono in questa condizione non perché Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna hanno l'autonomia , ma perché». Così, presidente della Regione Veneto, ai microfoni di Radio anch'io (Rai Radio1).«Le regioni che oggi hanno delle difficoltà - ha proseguito il governatore - hanno avuto le stesse opportunità del Veneto. Andate a vedere chesono state fatte rispetto alla. In alcune regioni si è abdicato a curare i cittadini nella sanità pubblica». In Veneto, ha sottolineato, i cittadini «si curano nel pubblico perché curiamo bene i cittadini. Noi curiamo tutti. Chiediamoci perché non si curano a casa loro? Perché a casa loro non trovano le stesse cure. In Italia si sprecano 30 miliardi di euro nellaper le inefficienze. La verità - ha concluso Zaia - è che se si va a vedere quanti primari ci sono rispetto al numero dei cittadini si vede che molte regioni hanno molti dipendenti e non riescono a curare i pazienti».