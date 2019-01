Zaia: «Per il M5s l'autonomia è una questione di vita o di morte»

di Alda Vanzan

Non ce n'è che uno che dica: l'al, alla Lombardia, all'Emilia Romagna non la daremo. Tutti, giù nella capitale, a spiegare di darsi da fare, studiare, approfondire, confrontarsi. Peccato che il clima politico nella compagine governativa gialloverde si stia facendo sempre più pesante, con iad accusare i grillini di fare. Come quando alle assemblee i manifestanti si buttano per terra e la polizia li deve trascinar via di peso. Con l'autonomia, a sentire gli esponenti del Carroccio, starebbe andando allo stesso modo. Perchée, anzi, paiono divertirsi a rallentarlo pur sostenendo l'esatto contrario. È così che il solitamente cauto governatore del Veneto avvisa: «Stiamo lavorando - dice Luca Zaia - Certo è che se per i veneti l'autonomia è la madre di tutte le battaglie, a questo punto per i pentastellati