Conte: «Ritroviamoci il 15 febbraio per sottoscrivere l'autonomia»

IL PREMIER CONTE

«Abbiamo fatto un passaggio importante, qualificante dal punto di vista politico, abbiamo avviato il percorso per l'autonomia riconosciuta a Veneto, Lombardia e Emilia Romagna». Lo ha annunciato Giuseppe Conte al termine del Consiglio dei ministri di oggi. «Il percorso è articolato, richiede del tempo, ma non siamo rimasti con le mani in mano -ha sottolineato il premier-. Siamo in fase avanzata, abbiamo definito un percorso cronologico: a metà gennaio completeremo l'istruttoria, poi in una fase finale valuteremo le richieste, vogliamo ritrovarci in condizione il 15 febbraio perchè io possa incontrare i presidenti di regione interessati e con loro sottoscrivere o avviare percorso per la sottoscrizione dell'intesa. Poi occorrerà una legge dello Stato a maggioranza assoluta del Parlamento, ma l'intesa è fondamentale».



IL GOVERNATORE ZAIA

Una giornata introdotta dalla presa di posizione del governatore del Veneto Luca Zaia.

«La coerenza ci porta a dire che se metti nel contratto di governo l'autonomia la devi poi fare. Per noi è la madre di tutte le battaglie cosi come per il Movimento 5 Stelle è il reddito di cittadinanza. Non si capisce perchè la Lega debba dare risposte in maniera coerente e rispettosa ai colleghi di governo e questi non debbano dire »presente« quando si parla di autonomia». Aveva detto Zaia rispondendo ai giornalisti su una presunta resistenza dei ministri del M5s all'approvazione dell'autonomia del Veneto. «La nave dell'autonomia è partita e sicuramente arriverà in porto. Non è facile come percorso, c'è ancora qualcuno che ha retaggi strani e pensa che l'autonomia non sia una opportunità - ha polemizzato - chiedo a tutti coerenza. M5s in Veneto è sicuramente sostenitore dell'autonomia così come il loro vicepremier. Pensare che ci sia qualcuno che dice di no vuol dire che si scredita anche la linea del movimento».