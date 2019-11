Zaia: «Autonomia, è un processo che ormai non si può più fermare»

VENEZIA - «Un ulteriore blocco del percorso dell'autonomia sarebbe ingiustificabile, credo il processo non si possa più arrestare». Lo ha detto oggi il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso di un incontro pubblico a Monastier. Per Zaia occorre anche ricordare che «l'Emilia Romagna, che come il Veneto ha chiesto l'autonomia, andrà a votare a gennaio. Mandarla al voto con la firma dell'intesa, dato il colore del governo, ha un valore - ha aggiunto - altrimenti no. Penso che su questa partita - ha concluso Zaia - il governo possa mettere a repentaglio la sua vita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA