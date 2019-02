Autonomia, ultimatum della Lega ai grillini: il sì in 7 giorni o salta tutto

di Alberto Gentili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

è un tipo diretto, uno che non lascia molto spazio ai se e ai ma. E già giovedì sera, dopo il brusco stop imposto a sorpresa dai 5Stelle all'autonomia differenziata di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, non ha nascosto l'irritazione: «La settimana prossima serve un vertice politico». Una verifica di maggioranza, insomma, per un «vero chiarimento». E questa resta la linea. Ma in vista del voto di lunedì del popolo grillino sull'immunità per il caso Diciotti sulla piattaforma Rousseau, l'entourage del vicepremier leghista garantisce: «Salvini è tranquillo». E «per nulla arrabbiato».Cautela e tattica a parte, la Lega ribolle. L'autonomia differenziata per il Carroccio è molto più importante della Tav. E anche se è in corso la metamorfosi verso il partito nazionale, la riforma resta una bandiera identitaria ed è il modo per rispondere alle istanze della storica base del Nord, fatta di piccoli imprenditori, artigiani etc, sempre più contrariata dall'alleanza tra leghisti e pentastellati. Così un alto dirigente leghista scommette: «Salvini questa volta andrà fino in fondo, è deciso a far saltare tutto se entro una settimana i 5Stelle non avranno dato il via libera all'autonomia di Veneto e Lombardia. I patti sono patti e vanno rispettati...».