La parola d'ordine, in Veneto, è sempre autonomia? Sì, secondo i dati analizzati da Demos per l'Osservatorio sul Nordest del Gazzettino: il favore verso l'istanza cristallizzata dal plebiscito ottenuto al referendum del 2017, infatti, trova il consenso di tre veneti su quattro (75%).

Autonomia, chi è favorevole e chi no

Guardando alla serie storica, possiamo vedere come dal 2019 ad oggi questo orientamento abbia oscillato tra il 73 e l'84%: un sostegno non solo ampio, ma largamente stabilizzato. Stabilizzato e trasversale, possiamo aggiungere: se escludiamo i sostenitori del Partito democratico, che sull'autonomia si dividono in due metà quasi identiche (e opposte), in tutti gli altri elettorati gli orientamenti sono nettamente a favore dell'istanza autonomista della Regione. È così per quanti guardano al Movimento 5 Stelle o a Italia Viva-Azione (69%), anche se l'appoggio più ampio arriva dagli elettori del partito che, prima di dismetterli nel 2020, portava il Veneto e il Nord nel nome: il 95% dei leghisti si dichiarano a favore dell'autonomia. Poco lontana è anche l'adesione osservata tra i sostenitori di Fratelli d'Italia (89%) o Forza Italia (92%): sull'argomento, dunque, l'elettorato della coalizione che ha vinto le recenti elezioni politiche appare assai concorde.

Raduno della Lega a Pontida, Zaia sale sul palco, srotolata una bandiera gigante con il Leone di San Marco. E lui: «L'autonomia vale anche la messa in discussione di un governo»

Cosa ne pensano i partiti e il nuovo Governo