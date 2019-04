La strategia di Zaia: «Subito una pre-intesa poi parola alle Camere»

di Angela Pederiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Siccome la trattativa sull'autonomia si è infilata nel tunnel delle tensioni fra Lega e Movimento 5 Stelle, Luca Zaia propone una strategia di uscita. E cioè far timbrare a Palazzo Chigi una pre-intesa, mandarla a Madama e a Montecitorio affinché la discutano, riportarla sul tavolo del confronto fra Governo e Regioni in modo da arrivare a un accordo definitivo, da rispedire alla Camera e al Senato perché lo votino nella sua interezza, o sì o no. È questo il senso della doppia missione...