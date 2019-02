Autonomia, l'ostacolo M5s e quel dossier diffuso prima della seduta

di Alda Vanzan

PARLIAMO DI SOLDI

IL COMMENTO

del, della Lombardia e dell'Emilia Romagna: le tre distinte bozze di intesa sono state presentate ieri sera , con un giorno di anticipo rispetto ai termini stabiliti, al Consiglio dei ministri.Una seduta durata appena un'ora, ma che ha certificatosulla richiesta delle tre regioni di avere maggiori competenze e di gestire da sé le relative risorse. Le bozze presentate dal ministro agli Affari regionali, la vicentina leghista, sono infatti ancora incomplete dal momento che«Intesa condivisibile per il 70 per cento», ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia. Ed è indicativo il fatto che, dopo non aver proferito parola per giorni, senza manco commentare l'accordo di mercoledì al Mef sulle risorse finanziarie,e criticare l'inemendabilità da parte del Parlamento dei disegni di legge che recepiranno le tre intese. Un altro paletto