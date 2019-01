Il ministro veneto Stefani: se non ottengo l'autonomia mi dimetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Chi rischia di più se non arriva l'autonomia,? «Beh, il ministro è morto...»: parole metaforiche (e risata scaramantica) della stessa titolare degli Affari Regionali, venerdì sera su Tva. Domani il governatore sarà a Roma per fare il punto sulla trattativa, ma ieri mattina i due leghisti si sono già incontrati all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Venezia e a margine della cerimonia la vicentina ha espresso ottimismo: «sulla redazione e la definizione della bozza di intesa». Non fosse così, ha più volte ribadito la Lega in relazione al Movimento 5 Stelle, il Governo cadrebbe:. «Io sono lì con questo mandato ha sottolineato Stefani a Volti e storie è il mio obiettivo, è l'obiettivo che è stato dato al