«Autonomia, il Veneto vuole troppo? Basta fregnacce: non l'ha vista neanche chi chiede meno»

VENEZIA - Crollano i governi, ma sull'autonomia regionale il governatore Luca Zaia non molla e continua a battere il martello. Oggi, 27 agosto, il governatore del Veneto ha smontato la

fregnaccia

- un cavallo di battaglia della propaganda contro l'autonomia, cavalcata da parlamentari e stampa del Centro-Sud e anche dal vicepremier Luigi Di Maio - che il Veneto non avrebbe ottenuto l'autonomia perché avrebbe

«Chiesto troppo? L'avevo già detto chiaramente e i veneti sapevano che il referendum lo facevano per avere le 23 materie. Tutte le 23 materie previste dalla Costituzione, non una in più e non una di meno. E non si continui con questa farsa a dire che sono troppe 23 materie. Il collega Chiamparino, nel Piemonte ne prevedeva 12 e non ha visto l'autonomia. Non l'ha vista Bonaccini in Emilia Romagna che ne chiedeva 15. Nè Rossi in Toscana. Mi chiedo per quale motivo si continui con questa farsa».

«chiesto troppo».