VALDAGNO - «Lunedì siamo assolutamente pronti per ricevere il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, che avrà modo di conoscere dal vivo e da vicino la commissione trattante, ovvero gli estensori della legge, che sono autorevoli accademici». Lo ha detto a Valdagno il governatore del Veneto, Luca Zaia, parlando dell'incontro che lo stesso governatore avrà a Venezia tra due giorni con il ministro.



«Tra l'altro nell'occasione - conclude - vorrò consegnare ufficialmente la bozza nelle mani del ministro in modo che non ci siano dubbi». Il governatore resta fiducioso:

Io sono l'unico che dice che alla fine l'Autonomia la portiamo a casa. Non ci siamo riusciti con il Governo Renzi e con il Conte 1, vediamo se ce la faremo con il Conte bis. Altrimenti prima o poi arriverà qualcuno».

