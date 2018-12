Autonomia, asse Zaia-Salvini: «Avanti così, il 21 marzo è vicino»

di Alda Vanzan

LEGGI ANCHE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Matteo Salvini aveva detto: «Autonomia entro l'autunno». Poi, quando la data del 20 dicembre, ultimo giorno d'autunno, si avvicinava e da Palazzo Chigi non c'era sentore di uno straccio di intesa, aveva aggiornato la data: entro Natale. Non solo Natale sarebbe passato, e Santo Stefano pure, ma il premier Giuseppe Conte, dopo un passaggio in consiglio dei ministri, prima ha annunciato la firma per il 15 febbraio (e accanto a sé aveva sia Salvini che il ministro per gli Affari regionali Erika Stefani), poi ha tentennato sulle materie: tutte e 23? non se ne parla.Adesso siamo a un nuovo aggiornamento: nell'intervista pubblicata ieri sul Gazzettino, il ministro dell'Interno e segretario della Lega ha assicurato che le materie ci saranno tutte. Epperò ha ri-corretto la data per la firma dell'intesa tra Regione Veneto e Governo: «Entro il 21 marzo», aggiungendo tra l'altro che si era sempre detto entro