Il sindaco di Venezia: «Quella per l'autonomia è una battaglia per tutta l'Italia»

di Alda Vanzan

Dice che è «una battaglia per tutta l'Italia», «un fattore di modernità». Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, condivide l'istanza di autonomia rafforzata di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, tanto da dirsi pronto «ad andare in giro per il paese a parlarne». «Perché - dice - bisogna spiegare che non c'è nulla di egoistico in tutto questo, ma è un progetto per un Paese più federalista. Bisogna avere il coraggio di cambiare quand'è il momento». L'esatto contrario del suo collega di Milano, Beppe Sala, che invece ha contestato il processo di riforma in corso: Un'idea forse giusta 20 anni fa, non oggi, ha detto Sala. E ancora: Milano non vuole farsi comandare dalla Regione. Parole che hanno stupito il primo cittadino fucsia di Venezia: «Io credo che Milano dall'autonomia possa avere solo benefici».