«Siamo a un 70%» dell'accoglimento delle richieste del Veneto sull'Autonomia. Vanno risolte delle criticità - ha aggiunto - ma non mi preoccupo perché abbiamo lo spazio per trattare ancora. Del resto lo sapevamo dal primo giorno che questa non è una passeggiata. C

LEGGI ANCHE

ACCORDO STORICO CON IL MINISTERO DELLE FINANZE: parte delle tasse resta in Regione

LEGGI ANCHE

Il governatore della Campania guida la rivolta delle Regioni del Sud

Nel percorso parlamentare delle intese sull'Autonomia regionale - avverte Zaia - «se ci saranno problemi allora bisogna che qualcuno si legga bene il programma quando si candida, perché nel programma c'è scritto l'impegno a dare l'autonomia alle Regioni che l'avevano chiesta». «È normale - ha precisato Zaia - che in Parlamento ci sia qualcuno che non la pensa come te, ma la tua libertà finisce dove inizia la mia, e i veneti hanno votato e fatto un referendum. Non si capisce perché i veneti non possono avere una risposta che è in linea con la Costituzione. Chi oggi parla male del progetto del Veneto, della Lombardia e dell'Emilia-Romagna è contro la Costituzione. Coerenza vuole che tu vai, presenti la modifica della Costituzione - ha aggiunto - e ci confrontiamo su quello». A proposito delle critiche del Pd all'accordo, Zaia ha puntualizzato che «ha fatto tutto per non farci fare questo referendum, ci ha portato alla Corte Costituzionale, ci ha vietato la tessera elettorale, ci ha mandato al Tar, ci ha fatto pagare tutta la sicurezza ai seggi. Mi sembra che non possa vantare la primogenitura. E anche Bonaccini - ha concluso - ha fatto la battaglia con noi».

VENEZIA - Il governatore del Veneto,, benedice ladi intesa sull'che la ministraporta oggi, 14 febbraio, in. «La bozza è assolutamente in linea con le aspettative nostre e del Governo - afferma Zaia -.i sono alcuni punti irrisolti che vanno risolti , quelli delle, dellein generale, del mondo dellae dell'e, ovviamente, della. Io continuo a pensare che bisogna essere degli inguaribili. Ne abbiam passate di tutti i colori con questa autonomia, io continuo a credere che si possa arrivare a una firma. Se si risolvono questi punti la firma si fa. Oggi possiamo dichiarare che la fase tecnica è finita, e c'è quella politica».A Zaia spiace inoltre «che ci sia questa polemica nazionale, soprattutto del presidente della Campania, che fa una polemica inutile. Perché chi fino a ieri sventolava la bandiera della difesa della Costituzione, che prevede l'autonomia, oggi combatte ciò che dice la Carta? Non va più bene, se noi chiediamo di applicarla?», ha concluso.