Stefani perde la pazienza con il M5s: «Adesso sono davvero arrabbiata»

VICENZA - «Non sono stanca, adesso sono veramente arrabbiata, io l'Autonomia voglio portarla a casa». Lo dice Erika Stefani, ministro per le autonomie regionali, nel commentare a Vicenza la trattativa per arrivare a quello che definisce «un grandissimo progetto di ammodernamento dello Stato, in grado di rispondere alle necessità dei cittadini di avere servizi adeguati e di far decidere localmente su questioni importanti». «Dopo un anno di rocambolesche trattative con i ministeri retti dal Movimento 5 Stelle - sottolinea - passate attraverso diffide, inviti e sollecitazioni, siamo arrivati ad un testo che rappresenta il punto di caduta del Movimento, il punto che i colleghi 5 Stelle sono in grado di firmare. Eppure in tutto questo manca la norma finanziaria, vero grande passaggio dirimente di tutta la questione». Per Stefani «è un procedimento complesso, come il percorso per arrivare ai costi standard, ma non dobbiamo farci spaventare della complessità, dobbiamo risolverla».

