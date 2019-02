Autonomia, il testo integrale della bozza d'intesa distribuita ai parlamentari il 4 febbraio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 4 febbraio è stata distribuita ai parlamentari della Commissione Bicamerale per le questioni regionali una bozza d'intesa sull'autonomia veneta, che tiene conto delle prime osservazioni dei ministeri. In questi giorni il testo è oggetto di nuove modifiche in quanto i punti di disaccordo sono ancora moltissimi. E' attesa entro il 15 febbraio, probabilmente già il 14, la presentazione di una nuova bozza, che il ministro Erika Stefani consegnerà al premier Giuseppe Conte.